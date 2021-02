Ci ha messo un po' a sbloccarsi, ma da quando lo ha fatto è tutto un altro Muriqi. La Lazio finalmente comincia a godersi il secondo acquisto più caro della sua storia. Nelle ultime quattro gare giocate l'impatto dell'ex Fenerbahce è stato evidente. In Coppa Italia contro il Parma ha propiziato l'autogol di Colombi allo scadere garantendo il passaggio ai quarti di finale.



Nel match successivo, in Serie A contro il Sassuolo, nel finale guadagna delle punizioni importantissime per mantenere il risultato e rischia anche di segnare. Si arriva così alla scorsa settimana. Nel doppio confronto con l'Atalanta Muriqi segna prima di testa in coppa con uno stacco da bomber vero e ieri in campionato con un tap-in facile facile. Due gol nelle ultime due partite: Lazio, ecco il tuo Pirata.