In zona Champions torna in primo piano la Lazio, terza (a pari punti con Inter e Roma) dopo la travolgente vittoria sul Milan. I biancocelesti sono chiamati a confermarsi contro la Fiorentina, con Sarri che si affida al momento di forma dei suoi e anche alla statistica: i biancocelesti hanno una striscia casalinga di cinque vittorie contro i viola, con la sesta data tra il 2 e il 2,07. Sono invece chiamati alla riscossa i viola, che dopo due ko di fila cercano un guizzo a quota 3,74 (sarebbe il primo «2» con i biancocelesti dal 2016). Tra le due squadre il pareggio manca dal 2019, e stavolta è una possibilità a 3,10. Il reparto avanzato dei biancocelesti dovrebbe partire ancora con Felipe Anderson accompagnato da Pedro e Zaccagni: il gol del brasiliano è offerto a 3,50, per quello dello spagnolo si sale a 4, mentre per l'esterno la quota è a 3,65. Tra gli ospiti Kouame si candida a prima punta con la sua rete data a 4,75, anche se la prima scelta degli analisti rimane Jovic a 3,85. la Lazio è la squadra che più di tutte è andata a segno nei primi 15 minuti di gioco: un gol lampo nella sfida di domenica (incluso quello possibile della Fiorentina) è a 2,26.