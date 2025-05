Lazio, Fiorentina e Bologna: cosa succede in caso di arrivo a pari punti

AFP via Getty Images

Ultimi 90' di Serie A e tantissime cose ancora in ballo. Lotta aperto per lo, per lama anche per la. Con lae lache si contendono da favorite il quarto posto e quindi la Champions League, dal terzettousciranno poi le squadre che completeranno il quadro europeo. La squadra diha già dalla sua la qualificazione all'Europa League, frutto del successo in, mentre Lazio e Fiorentina hanno ancora nel mirino Europa e Conference League.Queste tre squadre sono a oggi rispettivamentein campionato: i biancocelesti a quota, i viola e i rossoblù a. La squadra diinsomma ha nelle proprie mani il destino e la qualificazione europea ma, dovesse essere sconfitta dal Lecce, darebbe una chance a Fiorentina e Bologna per risalire la classifica.se la vedranno contro Udinese e Genoa e dunque potrebbero salire a quota 65 punti.

Con la classifica avulsa, la Fiorentina chiuderebbe ale dunque andrebbe a disputare lain virtù diMa addirittura, in caso di arrivo a pari punti non solo la Fiorentina si piazzerebbe avanti a Lazio e Bologna, ma anche il Bologna che si prenderebbe la settima piazza, relegando