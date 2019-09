La Lazio è pronta a sfidare Fiorentina e Napoli per un attaccante. Come scrive AKSAM, portale turco, i biancoceleti, i viola e i partenopei hanno visionato da vicino Vedat Musiqi, classe '94 del Fenerbahce, impegnato in Kosovo-Repubblica Ceca. Anche il Tottenham è interessato al 25enne.