Lazio-Fiorentina è l’anticipo del sabato sera del 28esimo turno di Serie A: fischio d'inizio alle 21.45, arbitra il signor Fabbri di Ravenna, di seguito i principali episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com.



Lazio-Fiorentina (alle 21,45): Fabbri di Ravenna (Ranghetti-Galetto; Calvarese; Mazzoleni; Carbone).



65' - Rigore per la Lazio: intervento in uscita di Dragowski su Caicedo, Fabbri assegna il penalty.



45' - Ammonito Bastos per fallo su Ghezzal​: l'intervento a gamba alta è duro, il difensore rischia il rosso.



39' - Ancora Lazio che chiede un rigore: rinvio di un difensore della Fiorentina direttamente sul braccio di Badelj, che appare scomposto. Fabbri lascia correre



35' - Proteste della Lazio: cross di Luis Alberto per Caicedo, strattonato da Ceccherini al momento di saltare, Fabbri lascia correre