Lazio-Fiorentina (lunedì 30 ottobre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la decima giornata di campionato in Serie A. Dopo la sconfitta nel derby toscano contro l'Empoli, i viola si sono rialzati in Conference battendo i serbi del Cukaricki e si presentano a questa sfida con 17 punti in classifica, 4 in più dei biancocelesti reduci dalla vittoria sul campo del Sassuolo, ma poi sconfitti in Olanda dal Feyenoord in Champions.



LE ULTIME - Sarri può contare su tutta la rosa a disposizione. Dall'altra parte Italiano recupera Biraghi, ma perde Kayode che si aggiunge agli altri infortunati Dodo, Yerry Mina e Castrovilli.



PROBABILI FORMAZIONI



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.