Un match particolarmente delicato per la squadra di Simone Inzaghi, reduce dalla sconfitta nel derby e dalla batosta in Europa League per mano dell'Eintracht Francoforte, mentre i viola sono in cerca di conferme dopo la vittoria con polemiche contro l'Atalanta.Ecco alcune statistiche relative alla partita fornite da Opta:(1N, 2P),. Le ultime sei sfide in Serie A tra Fiorentina e Lazio hanno visto entrambe le squadre andare a segno, per un totale di 28 gol complessivi (oltre quattro di media a match).. La Fiorentina ha conquistato un solo punto nelle ultime quattro trasferte di Serie A, subendo in questo parziale ben nove reti.La Lazio è la formazione che ha subito più reti (tre) da punizione indiretta in questa Serie A: tre degli ultimi quattro gol incassati dai biancocelesti sono arrivati in questo modo.: ben tre, Benassi, Milenkovic, Simeone.. L’unica marcatura multipla di Jordan Veretout in 41 presenze di Serie A è arrivata contro la Lazio, nell’ultimo incrocio di aprile (tripletta).Tra le squadre affrontate almeno tre volte in Serie A, la Fiorentina è l’unica contro cui Ciro Immobile non ha mai segnato: zero reti (e ben quattro sconfitte) in sette gare contro i viola.Nella stagione 2018-19, conè possibile vedere oltre 100 match diin esclusiva e tutta la. Oltre a, fra gli altri eventi proposti danella stagione 2018-19, ci sono anche Liga e Ligue 1.