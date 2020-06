Tre punti o addio scudetto: la Lazio di Simone Inzaghi si trova già al bivio decisivo della propria stagione, nella seconda partita dopo la ripresa post-lockdown: alle 21.45 presso lo Stadio Olimpico di Roma i biancocelesti affrontano la Fiorentina di Beppe Iachini con un solo risultato a disposizione, la vittoria, in seguito al ko di Bergamo contro l'Atalanta e la vittoria della Juve di ieri sera contro il Lecce, che ha portato i bianconeri a un provvisorio più 7, pesantissimo rispetto al più 1 di una settimana fa. Tre punti per inseguire il sogno scudetto, per riscattare la prima sconfitta da gennaio ma anche per difendere il secondo posto dalle inseguitrici Inter e Atalanta, rispettivamente a meno 4 e meno 8: inutile dire che il peso del gol ricadrà su Ciro Immobile, a quota 27 reti in stagione ma stranamente abulico nel match del Gewiss Stadium. Di fronte una Viola che ha ricominciato non al meglio, pareggiando in casa contro il fanalino di coda Brescia: la zona rossa è a sei punti di distanza ma non si può sbagliare ancora dopo tre pari di fila e una sola vittoria nelle ultime 5, per giunta senza lo squalificato Federico Chiesa.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Fiorentina è la squadra contro cui la Lazio ha vinto più partite (53) e segnato più gol (194) in Serie A - completano 46 successi viola e 42 pareggi. L’ultima vittoria della Fiorentina contro la Lazio in Serie A risale al maggio 2017 (3-2 al Franchi): da allora tre successi biancocelesti e due pareggi.La Lazio ha affrontato 70 volte in gare interne la Fiorentina in Serie A: per i padroni di casa 34 vittorie, 22 pareggi e 14 sconfitte. La Lazio è imbattuta in tutte le ultime 15 partite casalinghe di Serie A (11V, 4N): l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno superato questa quota è stata nel 2002, quando arrivarono a 22. La Fiorentina ha ottenuto otto punti nelle ultime cinque trasferte di campionato (2V, 2N, 1P), solo uno in meno che nelle precedenti 14 (2V, 3N, 9P). La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A giocate di sabato, con un punteggio complessivo di 11-2. Simone Inzaghi e Giuseppe Iachini si sono affrontati tre volte in Serie A: tre successi per il tecnico della Lazio. Luis Alberto ha preso parte a sei degli ultimi 11 gol della Lazio contro la Fiorentina in Serie A, realizzando due reti e fornendo ben quattro assist. Il primo gol del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic in Serie A è arrivato proprio contro la Fiorentina nel gennaio 2016. Erick Pulgar é il giocatore che ha creato più occasioni da calcio da fermo in questo campionato (42) e, al pari di Tonali, anche quello che ha fornito più assist direttamente da palla inattiva (quattro).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Castovilli, Badelj, Ghezzal, Dalbert; Ribery, Cutrone.



