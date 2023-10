Toccherà a Lazio e Fiorentina, nel posticipo di lunedì sera, chiudere il programma della decima giornata di Serie A. Le due formazioni, reduci da risultati opposti nell’ultimo turno di campionato – vittoria biancoceleste e sconfitta viola – cercano i tre punti per continuare la lotta alla zona Europa. Per gli esperti, sarà successo laziale - il terzo consecutivo in Serie A - offerto a 2,25 contro il 3,15 del colpo viola, assente dal 2016. Sale invece a 3,35 il segno «X», come nell’ultimo precedente. I padroni di casa hanno una striscia aperte di dieci partite con almeno due gol totali, undici nel caso dei viola, numeri che fanno prevalere nettamente in quota l’Over 1.5, a 1,27, rispetto all’Under 2.5 dato a 3,40. Per quanto riguarda invece il risultato esatto, in pole c’è ancora l’1-1 – come lo scorso gennaio – a 6,35. Gli occhi dei tifosi laziali saranno tutti per Ciro Immobile, tornato titolare in Champions League e a secco dallo scorso Lazio-Monza del 23 settembre. Il terzo centro stagionale del capitano si gioca a 2,50, quota che sale a 5,15 nel caso sarà lui ad aprire le marcature come nelle precedenti due occasioni, mentre il gol di Nico Gonzalez, capocannoniere ospite e a segno all’Olimpico nell’ultima sfida contro i capitolini, paga 3,50 volte la posta.