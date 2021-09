Tempo di altre visite mediche in casa Lazio. Domani mattina presso la clinica Paideia si presenterà il nuovo arrivato Mattia Zaccagni. Manca solo l'ex Hellas tra i nuovi arrivati per effettuare gli accertamenti di rito nella clinica di riferimento biancoceleste. Nonostante già in possesso dell'idoneità sportiva che gli ha permesso di allenarsi la scorsa settimana a Formello, Zaccagni replicherà gli accertamenti anche col club capitolino.