Lazio, fissato il prezzo di Mandas: cifra raddoppiata rispetto a un anno fa

Non è ancora chiaro quale sarà il futuro diallaDopo aver conquistato il posto da titolare nella seconda parte della stagione appena conclusa, ora il ritorno di Sarri ha rimesso in discussione le gerarchie, con Provedel che sembra tornato favorito. La società però non ha fretta di cedere uno dei due, considerando in particolare. "Se qualcuno sarà scontento, a gennaio potrà chiedere di andarsene", ha dichiarato il tecnico sottointendendo che per lui entrambi possono rimanere e giocarsi il posto. Il club e il calciatore stesso decideranno comunque più avanti cosa fare, ma una cosa è sicura:

Lo ha confermato in una recente intervista rilasciata a un quotidiano greco lo stesso portiere, ex Ofi Creta: "L'anno scorso il Wolverhampton ha contattato la Lazio per me, ma il club non ha voluto prendere in considerazione una mia partenza. Hanno detto che sarebbero tornati l'anno prossimo. La Premier League mi interessa, ma non mi muoverò solo per il gusto di farlo".per chiedere informazioni su Mandas. La risposta è stata anche peggio di quella di un anno fa:Più del doppio di un anno fa. Segno che almeno inizialmente il ragazzo sarà blindato, a meno di offerte clamorose. Nei prossimi mesi poi si capirà meglio quale direzione prenderà la storia tra il giovane portiere ellenico e la Lazio. "Ivan Provedel e io - ha detto ancora Mandas - siamo entrambi sotto contratto. Alla fine sarà il club a decidere cosa è meglio. La Lazio viene sempre prima e lo sappiamo entrambi. L'anno prossimo spero di essere ancora qui”.