Getty Images

Lazio, fissato il prezzo di Tavares: pesa la percentuale da girare all'Arsenal

10 minuti fa



In estate Nuno Tavares potrebbe già lasciare la Lazio. Prelevato l'estate scorsa dall'Arsenal in un operazione da 5 milioni di euro, il terzino portoghese ha incantato tutti con i suoi numeri nella prima parte di stagione. Uno strapotere fisico sulla fascia, venuto meno solo a cavallo tra dicembre e gennaio per alcuni guai fisici, ma che ora sta progressivamente tornando a farsi valere. E inftti ci sono diversi club che hanno messo gli occhi su di lui.



Tra questi, riporta stamattina il Messaggero, c'è il Milan, rassegnato ormai a perdere Theo Hernandez a fine stagione. I rossoneri potrebbero puntare proprio sull'esterno mancino biancoceleste per rimpiazzare il francese; ma la Lazio non farà sconti sul cartellino. A Formello hanno già fatto sapere che si parte da una base fissa di 35-40 milioni per trattare. A pesare sui conti è anche la percentuale del 40% della vendita che la società capitolina dovrebbe versare all'Arsenal in base agli accordi presi per il trasferimento. La pista resta da seguire con attenzione perché in estate la concorrenza per Tavares molto probabilmente aumenterà e quindi il Milan potrebbe anche decidere di giocare d'anticipo per battere sul tempo le possibili altre pretendenti. Lotito e Fabiani invece non hanno fretta: come da politica del club, se arriverà un'offerta ritenuta congrua sarà valutata, altrimenti la Lazio sarà ben felice di tenersi il proprio gioiello sulla fascia sinistra.