Appuntamento alla prossima settimana per il rinnovo di Luka Romero. La Lazio vuole blindare il giovane talento argentino e mettere nero su bianco con li agenti l'accordo già trovato per un prolungamento del contratto fino al 2026, a cifre raddoppiate rispetto alle attuali. Il classe 2004 arriverà così a percepire 800mila euro a stagione. La firma era attesa in realtà già prima di Capodanno. Gli impegni istituzionali di Lotito hanno ritardato tutto. Ora però sembra davvero solo una questione di giorni.