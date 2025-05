Getty Images

Lazio, fissato l'appuntamento per il rinnovo di Pedro

17 minuti fa



Dopo il Lecce il rinnovo di Pedro. Come scrive il Corriere dello Sport oggi, la dirigenza biancoceleste e il fuoriclasse spagnolo si sono dati appuntamento subito dopo l'ultima giornata di campionato per discutere i dettagli del prolungamento di contratto. A luglio l'ex Barça, Chelsea e Roma compirà 38 anni, ma dopo questa annata con Baroni in panchina, in cui è riuscito a segnare 14 gol in totale, trascinando la Lazio in Europa e in Serie A fin dove ha potuto, si sente rinato e vuole ancora togliersi qualche soddisfazione.



Per il club Pedro è un punto di riferimento e per questo la proposta sarà quella di un anno di contratto con opzione di ulteriori prolungamenti legati alle prestazioni. In queste condizioni un calciatore come lui potrebbe arrivare a giocare anche fino a 40 anni, ma è uno scenario che andrà valutato man mano nel tempo. Di sicuro per adesso lo spagnolo non ci pensa proprio a smettere di giocare. A Roma sta bene, alla Lazio ha trovato l'ambiente ideale per continuare a divertirsi in campo, nel calcio che conta. Domenica servirà l'ultimo sforzo ai biancocelesti per centrare un posto in Europa (una qualsiasi) anche l'anno prossimo. Pedro è pronto a dare il suo contributo fino alla fine, prima di mettere nero su bianco il proprio futuro.