Lazio, fissato un vertice con Baroni per definire il futuro

Il futuro diè il primo punto da chiarire in casaper definire il futuro. Domani la sfida contro ladirà molto sulle chance di qualificazione dei biancocelesti alle prossime coppe europee. La Champions da sogno è diventato un obiettivo concreto, Europa League o Conference sarebbero il ripiego. In base al piazzamento finale, il tecnico si giocherà molto della sua conferma in panchina. Intanto però, come scrive il Corriere dello Sport stamattina, è già fissato a Formello un vertice tra allenatore e dirigenza per definire se e come portare avanti il progetto tecnico.

Attualmenteè legato alla Lazio da un. L'andamento della stagione, al di là dei risultati e di alcune criticità (i pesanti ko contro Inter e Bologna, ad esempio, non sono affatto andati giù in tutto l'ambient,e dentro e fuori Formello), ha comunque soddisfatto la dirigenza biancoceleste. LAnche la squadra stessa ha apprezzato il lavoro del tecnico. "Penso che il mister abbia fatto un lavoro straordinario - ha detto il capitano, Mattia Zaccagni - con tanti giovani in squadra. Il cammino è stato fantastico.". Con la Champions in tasca il capolavoro di Baroni sarebbe completo.