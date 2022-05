Ad Auronzo tra poco più di un mese ci sarà anche Floriani Mussolini. In casa Lazio infatti si lavora già ai nomi da inserire nelle liste della squadra per il prossimo anno. Come noto, tanto per l'Europa, quanto per la Serie A, vanno rispettati dei parametri sul numero dei giocatori cresciuti nel proprio vivaio. Per questo il terzino sinistro della Primavera, già aggregato quest'anno alla prima squadra in diverse occasioni, parteciperà intanto al ritiro estivo con gli uomini di Sarri sotto le tre cime di Lavaredo. Con tutta probabilità sarà poi inserito stabilmente in rosa.



Un'esigenza burocratica, che però potrebbe anche celare altro. Il ragazzo infatti è tenuto in grande considerazione a Formello. Il ds, lo staff, ma anche lo stesso Sarri hanno intravisto delle potenzialità tecniche interessanti in lui. Potrebbe quindi rivelarsi una risorsa in più, da costruirsi in casa propria, come non avviene da tanto. Con l'addio di Strakosha e Luiz Felipe, l'unico prodotto delle giovanili rimasto è Danilo Cataldi. Sarà il classe '03 il prossimo?