Tempo di rinnovi in casa Lazio. La società di Lotito ha 3 giocatori in scadenza nel 2023: Radu, Pedro e Romero. E se il primo ha già annunciato di volersi ritirare, sugli altri due serve accelerare per trovare un accordo. Ma nel 2024 saranno molti di più. Milinkovic-Savic, anzitutto, ma anche Lazzari, Marusic, Cataldi, Felipe Anderson.