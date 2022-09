Ripresa degli allenamenti a Formello questo pomeriggio. Sarri recupera qualche nazionale e può iniziare a preparare Lazio - Spezia di domenica all'ora di pranzo. Milinkovic e Marusic sono già a disposizione, così come Provedel e Cancellieri. Il mister toscano però deve fare i conti con gli infortunati.



Lazzari, Casale e Immobile sono ai box. Tre situazioni comunque molto diverse tra loro. Il terzino è sulla via del rientro. Potrebbe essere riaggregato a breve e c'è grande ottimismo per rivederlo alla ripresa del campionato. L'ex Hellas invece ne avrà ancora per diversi giorni. La lesione tra il primo e il secondo grado all'adduttore, accusata dopo il match contro la Cremonese, deve ancora rimarginarsi del tutto prima di poter tornare a lavorare sul campo. Ancora da capire è poi la questione del capitano. Giovedì gli esami strumentali daranno il responso definitivo sulla sua impiegabilità o meno per la sfida contro i liguri.