Claudio Lotito, presidente della Lazio presente in Campidoglio alla premiazione della Lazio Women, appena promossa in A, ha parlato di Simone Inzaghi, approdato all'Inter dopo aver discusso a lungo del rinnovo: "Non so quello che succederà in termini di allenatore. Per me un contratto è una stretta di mano, per altri... Verba volant, scripta manent".



SULLO STADIO - "La città di Roma e la Lazio meritano di avere uno stadio. Deve essere uno stadio vissuto da tutti, un punto di ritrovo e un motivo di orgoglio per tutti i laziali".