Sul fronte delle uscite per la Lazio nella serata di ieri si registra una frenata per la cessione di Jordan Lukaku al Vicenza. Il ds dei biancorossi Federico Balzaretti ha dichiarato: "C’è stata una frenata, non so se dovuta all’inserimento di un’altra squadra o perche il ragazzo ha dei dubbi, ma noi non ci arrendiamo e proveremo a portare avanti la trattativa comunque".