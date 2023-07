Sembrava avviata al tramonto la pista Zielinski per la Lazio. Le sirene arabe avevano irretito anche il centrocampista polacco, in uscita dal Napoli. Sarri da due anni insiste per averlo in biancoceleste ma difronte alle offerte monstre dal medio oriente la società non può far nulla per accontentarlo.



Il Corriere dello Sport oggi scrive però che il classe '94 ci ha ripensato e non sarebbe più così convinto di trasferirsi in Arabia. Per il momento resterà quindi ancora all'ombra del Vesuvio, ma il rinnovo con i partenopei continua a non essere nei programmi. La Lazio può quindi tornare alla carica per convincere il calciatore a trasferirsi alla corte di Sarri.