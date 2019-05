L'Europa, con la Lazio, appesa a un filo; la Serie B, con la Salernitana, pure. Una stagione deludente quella di Claudio Lotito, presidente dei biancocelesti e coproprietario del club campano: la squadra di Simone Inzaghi ha salutato l'obiettivo Champions League e punta all'Europa minore giocandosi il tutto per tutto nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta; quella di Colantuono prima, Gregucci poi e Menichini (forse) alla fine, aveva l'ambizione playoff, ma ora si trova sull'orlo del precipizio.



Angelo Gregucci dice sì alla chiamata di Lotito, rescindendo il proprio contratto con la Figc (era nello staff di Mancini) e tornando a Salerno per la terza volta, prendendo il posto di Colantuono. Ma la scelta è sfortunata: 18 punti in 20 partite, 4 ko nelle ultime 4, dai sogni Serie A, alimentati dall'arrivo di uno specialista come Emanuele Calaiò nel mercato di gennaio, all'incubo Serie C. Quintultimo posto in classifica, playout a un passo, con la difficile trasferta di Pescara nell'ultimo turno: un disastro, insomma. Lotito rischia un epilogo in linea con quella che è stata la sua stagione con la tifoseria della Salernitana: "I tifosi ringraziassero che sono in B", "sono pronto a venderla domattina", l'assenza nel momento più buio per partecipare alla campagna elettorale, le continue contestazioni nonostante i primi di aprile sembrava ci fosse stato un chiarimento. "Vogliamo la Serie A". Da quella frase, una vittoria, il 13 aprile, 4 ko. Compreso l'ultimo, col Cosenza, quando è riesplosa la contestazione e la squadra è stata costretta a uscire dallo stadio scortata. L'incubo Serie C è lì, a una partita di distanza: per Lotito sarebbe un fallimento.



