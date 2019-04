La Lazio è pronta alla rivoluzione. O meglio, Claudio Lotito è pronto a rivoluzionare la Lazio. Come riporta Radiosei, il presidente biancoceleste è una furia per questo finale di stagione ed è pronto a cambiare tutto. Da Simone Inzaghi ad Angelo Peruzzi passando per i calciatori, senza Coppa Italia in bacheca tutti sono in bilico.