Un ko che ha fatto male, quello della Lazio. Il Chievo Verona dei giovani, il Chievo Verona già retrocesso, è tornato in Veneto col bottino pieno, sbancando un Olimpico che attendeva 3 punti fondamentali per la rincorsa Champions. Invece, niente da fare: 2 gol subiti, 2 rossi a Milinkovic e Luis Alberto, 0 punti.





Come scrive Il Messaggero, Claudio Lotito pensa al clamoroso esonero di Simone Inzaghi al termine della stagione. Il ko di ieri non è andato giù, se non dovesse arrivare la Coppa Italia, dopo un rapporto stagionale fatto di alti e bassi, il presidente biancoceleste è pronto a separarsi da Inzaghi. Tare vorrebbe continuare con l'attuale allenatore, ma la furia di Lotito può fare la differenza.