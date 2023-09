Torna il campionato e tornano le polemiche arbitrali. E sono subito feroci. La Lazio infatti ha deciso di affidarsi al silenzio stampa nel post partita della sfida, persa, in casa della Juve. A far infuriare i biancocelesti è la condotta di gara dell'arbitro Maresca e, soprattutto, l'episodio del primo gol.



DENTRO O FUORI? - Prima della rete di Vlahovic, infatti, per gli uomini di Sarri ci sarebbe una chiara irregolarità. La palla, portata avanti nell'azione da McKennie, sarebbe uscita dal campo e avrebbe superato la linea laterale. Le proteste sono partite già durante il corso della cavalcata dello statunitense, tanto che Luis Alberto, il più vicino all'avversario, ha anche accennato a fermarsi durante l'azione. Per l'arbitro, e il guardalinee appostato in zona, era tutto regolare e anche il Var ha confermato il verdetto.



NESSUNA PAROLA - A comunicare la rinuncia a presenziare ai microfoni delle tv nel post partita è Dazn. Secondo l'emittente, non parlerà nessuno dei tesserati laziali, cui non sono andati giù, oltre alla prima marcatura, anche altri episodi controversi.