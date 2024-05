Lazio, futuro a incastro per la porta

La scalata dicambia gli scenari per la porta della. Come racconta Il Messaggero questa mattina,Contro l'Empoli domenica c'è a concreta possibilità che tocchi ancora al classe 2001, arrivato l'estate scorsa dall'Ofi Creta per circa un milione di euro per fare il terzo e divenuto invece primo nell'ultimo mese, complice l'infortunio del numero 94. Tudor lo apprezza e visto che di solito è più propenso a schierare solo chi sta al 100% fisicamente, non è escluso che l'inversione delle gerarchie possa essere definitivo per questo finale di stagione. Per l'anno prossimo invece le variabili sono molte.

Mandas e il suo agente attendono una chiamata per il rinnovo di contratto. Le prestazioni del ragazzo hanno attirato le attenzioni di diversi club. La Lazio non vorrebbe perderlo e preferirebbe al limite mandarlo in prestito per fare esperienza, ma con un'offerta irrinunciabile potrebbe anche accettare il sacrificio., magari nell'operazione con il Monza per Colpani. In Brianza sabato scorso sono rimasti colpiti dalle qualità del greco e siccome Di Gregorio è il piano B della Juventus per la porta, i lombardi potrebbero trovarsi così subito il sostituto. Anche il piano A dei bianconeri però coinvolgerebbe la Lazio, perché, fresco di adeguamento di contratto con la Lazio, ma finito anche lui nelle mire di diversi top club oltre che della Vecchia Signora. Con la sua cessione i biancocelesti potrebbero mettere a bilancio una grossa plusvalenza e avere già il futuro assicurato puntando su Mandas. Scelte che verranno ponderate a fine stagione in base alle offerte che arriveranno e ai piani di Tudor, che al momento comunque, al netto delle scelte di queste ultime settimane, non ha ancora sciolto del tutto i suoi dubbi su chi dovrà essere il numero 1 tra i due contendenti.