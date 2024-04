Lazio, futuro in bilico per Romagnoli: ecco i motivi

53 minuti fa

Non è sicura la permanenza alla Lazio di Alessio Romagnoli. A spiegare i perché di un possibile addio ci pensa questa mattina il Messaggero. Il difensore centrale, arrivato a luglio 2022, era cinsiderato ideale per la linea a 4 di Sarri, mentre già in queste prime uscite con Tudor sta palesando difficoltà nell'adattarsi al nuovo sistema a 3, che prevede anche marcature a uomo e non più a zona. Ma non è solo la questione tattica a far sorgere dubbi.



Romagnoli ha un contratto da 3,4 milioni a stagione fino al 2027, ma con Lotito c'era un accordo verbale per rivedere in seguito a rialzo le cifre (molto più basse rispetto a quelle percepite al Milan, ndr). Una chiamata dal presidente però non è ancora mai arrivata e qualche frizione in merito è emersa, in particolare nelle ultime settimane prima dell'addio di Sarri. Fino ad ora comunque il calciatore non ha chiesto di essere ceduto. Nella sua squadra del cuore rimarrebbe volentieri, ma servono le condizioni necessarie per andare avanti. Per venire alla Lazio il difensore aveva rifiutato ricche offerte dalla Premier League. Tra qualche mese, se qualcuno dovesse tornare a bussare alla porta, questa volta potrebbe anche decidere di aprirla.