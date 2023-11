Possibile addio anticipato di Kamada alla Lazio. Il centrocampista giapponese ha un contratto fino a giugno 2024, ma con alcune opzioni che permetterebbero di far scattare un prolungamento automatico. Al momento però questa possibilità non sembra così certo che si concretizzerà. Lo scarso impiego del calciatore sta spingendo tutti, lui in primis, a delle valutazioni per il futuro. Come suggerisce il Messaggero questa mattina, non è da escludere nemmeno un addio già a gennaio.



Kamada sarà impegnato comunque in coppa d'Asia in inverno, quindi a prescindere la Lazio dovrà fare a meno di lui per circa un mese. Per questi motivi il club sta iniziando a guardarsi intorno, valutando possibili innesti già in inverno.