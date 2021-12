Già con il pass per il turno successivo di Europa League, la Lazio di Maurizio Sarri affronterà il Galatasaray con l'obiettivo di prendersi il primo posto nel girone di Europa League. L'allenatore biancoceleste si porterà fino alla fine il dubbio Immobile, alle prese con un lieve infortunio ma non sicuro di scendere in campo. La gara, in programma alle 21, sarà visibile su Dazn e Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso smart tv, pc, smartphone e tablet).



Lazio-Galatasaray, le probabili formazioni:



Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Millinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.

Galatasaray (4-3-3): Muslera; Van Aanholt, Marcao, Nelsson, Yedlin; Cicaldau, Kutlu, Antalyali; Akturkoglu, Diagne, Feghouli. All.: Terim.