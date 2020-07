La Lazio a cena per festeggiare un anno faticoso, incredibile, probabilmente unico. La squadra di Inzaghi ha lottato per il titolo, ha conquistato una meritato posto in Champions e ora si godrà le ultime due partite, anche per provare a battere altri record (e far vincere ad Immobile la Scarpa d'Oro).



CENA LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, galeotta sarà l'ultima in casa contro il Brescia: orario 19.30, perfetto per cenare tutti insieme dopo la partita, per dirsi un rapido arrivederci prima del match finale di stagione - a Napoli - e del ritiro estivo, in programma ad agosto.