La Lazio continua la sua preparazione ad Auronzo di Cadore. Mister Sarri è un martello sulla tattica. D'altronde serve l'applicazione più totale per imporre una nuova filosofia di gioco. Nel frattempo un allenatore prima del Comandante accostato ai biancocelesti ha detto la sua sul nuovo tecnico del club capitolino. Si tratta di Rino Gattuso. Ecco come si è espresso quest'ultimo lungo le colonne de Il Messaggero: "Se ci vorrà molto tempo per vedere la Lazio di Sarri? Non si può dire. E' di sicuro la squadra che sentirà di più il cambiamento. Il nuovo allenatore va a modificare tutto, ripartendo dal 4-3-3. Ma non è detto che bisognerà attendere troppe settimane, anzi".