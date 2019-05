L'edizione romana de La Repubblica da delle importanti indicazioni per la panchina della Lazio. Pare che il presidente dei biancocelesti, Claudio Lotito, si sarebbe irrigidito dalle richieste di mercato di Simone Inzaghi che vorrebbe calciatori considerati incedibili da altre società come Izzo ed Ansaldi. Per questo avanza ancora la candidatura di Rino Gattuto per la Lazio.