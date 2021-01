La Lazio ha annunciato un gemellaggio con la nazionale di calcio dei sacerdoti. Venerdì sera, subito prima del derby contro la Roma allo stadio Olimpico, a bordo campo ci sarà uno scambio di maglie alla presenza di Claudio Lotito.



Lo stesso presidente del club biancoceleste ha commentato: "Il calcio è fratellanza, aiuto per chi è in difficoltà, occasione di incontro e di divertimento. La Società Sportiva Lazio divenne ente morale con regio decreto nel 1921 come riconoscimento dell'attività dei suoi dirigenti. Tale riconoscimento da allora ci vede impegnati in prima linea nella diffusione dei valori dell'inclusione, del rispetto e della fratellanza. È partendo da questi principi che apriamo il nostro 121° anno di storia biancoceleste, che ci vedrà impegnati nella missione di rendere sempre di più il calcio strumento di concordia e di diffusione di valori condivisi".