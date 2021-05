Non solo nel match program. Anche nel prepartita di Lazio-Genoa Wesley Hoedt è stato intervistato dai canali ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso il difensore olandese: "Ci attende una partita complicata, dobbiamo vincere per forza se vogliamo continuare a lottare per un posto in Champions League. Questo è il nostro obiettivo, sarà una sfida difficile. Per l’obiettivo abbiamo ancora sei partite: dobbiamo vincerle tutte, non solo in casa. È l’unica cosa che conta, è l’unica cosa a cui dobbiamo pensare oggi. Dovremo prestare attenzione, il Genoa è una squadra forte ma lo siamo anche noi: dovremo dimostrarlo in campo".