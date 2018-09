Quello di ieri pernon è stato certo un pomeriggio facile.Aldilà dei quattro gol subiti con il Genoa per lui il ritorno all'Olimpico, per la prima volta da avversario della Lazio dopo sette stagioni da protagonista in maglia biancoceleste, ha rappresentato un momento di forte impatto emotivo, culminato con la commozione che a fine gara è quasi sfociata nelle lacrime. Una reazione istintiva, sottolineata dal post che lo stesso portiere a pubblicato in serata sul proprio profilo Instagram.