Lazio-Genoa, gara valida per la seconda giornata di Serie A è già la partita del riscatto poiché e all'Olimpico di Roma, a partire dalle 20.45, scenderanno in campo due squadre sconfitte male all'esordio rispettivamente da Lecce e Fiorentina. La diretta tv sarà in co-esclusiva Sky e Dazn e di conseguenza sarà disponibile in streaming su SkyGo, Now e Dazn.



LE ULTIME - Sarri porta con sé solo due dubbi con Vecino che insidia Kamada e il ballottaggio Casale-Patric che vede preferito il primo. Solo dalla panchina Isaksen e Rovella. Gilardino avrà l'esordio di Ruslan Malinovskyi e di conseguenza il dubbio rimane su Hefti e Gudmundsson (al di là delle questioni legate all'Islanda) con il primo più conservativo e il secondo che, alle spalle di Retegui, renderebbe più offensiva la squadra.



LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Dragusin, Biraschi; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Malinovskyi, Retegui.