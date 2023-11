"La vecchia guardia non esiste più", ha spiegato ieri Sarri in conferenza stampa. Gerarchie azzerate quindi in casa Lazio, dopo le recenti prestazioni deludenti - culminate nel KO contro la Salernitana - da parte dei big della rosa. Le prime conseguenze potrebbero vedersi già stasera contro il Celtic Glasgow in Champions League. Il tecnico biancoceleste prepara alcune sorprese in formazione: Castellanos potrebbe tornare a partire dal 1' al posto di Immobile, ma soprattutto viaggia verso una maglia da titolare Isaksen. Da capire chi sarà messo in panchina tra Anderson e Zaccagni. Gli indizi dalla rifinitura di ieri pomeriggio portano verso il brasiliano.