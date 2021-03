La Lazio continua ad allenarsi a Formello mentre extra campo l'interesse è tutto dedicato alla scomparsa di Daniel Guerini e al processo tamponi iniziato stamani alle ore 11:15 circa. Sul campo, invece, altro allenamento tecnico per la squadra biancoceleste. Possesso palla, forza con gli elastici e diverse esercitazioni con partitelle con le sponde. Il tutto con un totale di 11 calciatori della prima squadra ai quali sono stati aggregati i due giovani della Primavera Ndrecka e Bertini e il fuori rosa Minala.



TANTI ASSENTI - Alla seduta mattutina ovviamente non hanno partecipato gli otto calciatori partiti con le proprie nazionali. Tra coloro che invece sono rimasti a Formello continua la gestione. In primis per Luis Alberto, ma anche per Patric ed Escalante. Luiz Felipe presegue ad allenarsi a parte, ma non ancora in campo. Sedute in palestra anche per Fares e Caicedo, i quali durante la prossima settimana dovrebbero tornare coi compagni.