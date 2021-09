La Lazio ha portato a termine la seduta di allenamento post Galatasaray. La seconda sconfitta di fila non è sicuramente piaciuta, ma Sarri ha palesato una leggera soddisfazione per qualche piccolo passo in avanti rispetto a quanto visto a Milano. Domenica già si torna in campo, perciò per il club capitolino quella di stamani è stata la seduta di scarico per i titolari in EL, ma allo stesso tempo il primo allenamento in ottica Cagliari.



Presenti infatti tutti coloro che non hanno giocato o al massimo sono subentrati alla Turk Telekom Arena. Torello e scatti durante il riscaldamento, poi esercitazioni tecniche. Prima cross e tiri in porta, poi partitelle a tema. Questo il menu odierno della squadra biancoceleste. Tra i titolari in Europa League, impegnati in palestra, solamente Lazzari, Akpa Akpro e Luis Alberto si sono visti in campo per scaricare il lavoro svolto nelle strutture del Lazio Training Center. Appuntamento in campo fissato a domani, già vigilia di Lazio-Cagliari, sfida determinante per ripartire dopo le due sconfitte di fila.



BIGLIETTI – Nel frattempo, mentre è iniziata la vendita dei biglietti per il derby di domenica 26 settembre, prosegue quella per la sfida di dopodomani all’Olimpico. Anche contro il Cagliari è attesa una buona risposta dei tifosi biancocelesti. Fino a ieri la quota raggiunta corrispondeva a circa 16mila tagliandi, un numero destinato a salire tra oggi, domani e ovviamente domenica fino al fischio d’inizio del match. L'obiettivo è 20mila spettatori.