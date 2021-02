La Lazio è tornata in campo dopo la sconfitta di San Siro. Un 3-1 che ha ridimensionato i sogni della squadra di Inzaghi, ma che non dovrà frenare la rincorsa al vero obiettivo stagionale, ovvero la conferma in Champions League. Fin da stamani infatti i biancocelesti hanno ripreso a lavorare nel centro sportivo di Formello.



ASSENTI CAICEDO, AKPA AKPRO E RADU – Partita contro la Primavera, questo è stato il programma di oggi per tutti coloro che non hanno giocato, oppure si sono visti massimo 45 minuti contro l’Inter. Vittoria per 5-1 della prima squadra, con protagonisti Muriqi e Andreas Pereira, entrambi autori di una doppietta. Alla sfida hanno preso parte anche Parolo e Hoedt, in campo per un tempo contro l'Inter. Non si sono visti, invece, i subentrati Escalante e Caicedo. Tenuto a riposo anche Akpa Akpro. L'ivoriano dopo una forte contusione era tornato in extremis per la sfida di San Siro, ma non è ancora al meglio.



Infine, out anche Radu. Le condizioni del difensore romeno saranno da valutare attentamente nei prossimi giorni. Inzaghi dovrà capire come gestirlo tra Sampdoria e Bayern Monaco. La sua assenza ieri sera ha dimostrato quanto sia importante per il pacchetto arretrato biancoceleste. Il tecnico piacentino spera di averlo a disposizione presto, ma guai a forzarne il recupero. Perdere Radu per un tempo prolungamento sarebbe un autogol altamente dannoso.