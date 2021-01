Non è più un segreto che la Lazio sia altamente intenzionata (su tutti Lotito) ad intervenire sul mercato. Serve un rinforzo per la fascia sinistra a Inzaghi, anche se dovesse recuperare Lulic. Per costrizioni di lista il club biancoceleste, una volta rientrato il capitano (è atteso tra fine gennaio e inizio febbraio), dovrà per forza aggiungere un under 22 in rosa. Al momento i nomi sono due: Kamenovic del Cucaricki e Bradaric del Lille. Quest'ultimo però sembra già sfumare. Come riporta Il Corriere dello Sport, il Lille non vuole privarsi del classe '99 in prestito, anche se sta giocando poco. In più, una mancata uscita di Vavro bloccherebbe comunque un entrata per il club capitolino.