Lazio, Gigot vuole convincere Sarri: il ritiro estivo sarà decisivo

vuole convincerea puntare su di lui. Il difensore centrale della, arrivato un estate fa agli sgoccioli del mercato per sostituire Casale, è in prestito dal Marsiglia, ma l'obbligo di riscatto è già scattato. Sarà quindi a tutti gli effetti un caciatore biancoceleste da fine giugno. Ma come altri suoi compagni di squadra non è affatto scontata la sua permanenza. Il nuovo tecnico toscano dovrà valutarlo da vicino, in campo, per capire se potrà adattarlo alla sua filosofia di gioco. E per questo saranno decisivi i giorni del ritiro a Formello dal 14 al 26 luglio.

Come scrive oggi il Corriere dello Sport, Gigot non parte in alto nelle preferenze del tecnico che vede in Gila e Romagnoli la coppia idea, Provstgaard un talento da sgrezzare e Patric - se starà bene - una garanzia su cui fare affidamento all'occorrenza.L'ex Marsiglia viene da una stagione comunque positiva con Baroni: 15 presenze da titolare su 23 totali e 2 gol. Se riuscirà a convincere Sarri potrebbe diventare lui uno dei nuovi punti di riferimento anche nello spogliatoio. Altrimenti è probabile che parlerà con la società per cercare soluzioni altrove. Il suo futuro comunque, se sarà ancora biancoceleste o meno, si scoprirà nel giro di un paio di mesi.