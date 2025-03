Getty Images

Lazio, Gila: "Ci mancano nove finali più l'Europa League. Se i tifosi ci stanno vicini per noi sarà più facile"

7 minuti fa



Mario Gila chiama a raccolta il pubblico laziale. Il difensore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento tenutosi presso il centro commerciale Roma Est, con l'esposizione di alcune maglie storiche. Lo spagnolo, appena rientrato dalla sua prima chiamata in nazionale (dove però non ha ancora esordito), ha detto che grazie alla spinta dei tifosi la squadra è pronta ad affrontare al meglio il finale di stagione. Queste le sue parole ai microfoni dei media ufficiali del club:



"È molto bello sentire vicini i nostri tifosi. Abbiamo bisogno di questi stimoli e siamo felici di sentire il loro affetto. Il tifo della Lazio è speciale e sarà importantissimo per noi nelle prossime partite. Noi chiediamo sempre ai tifosi di aiutarci. Ora ci mancano nove finali, più l’Europa League. Se le persone ci staranno vicini e ci sosterranno sarà più facile per noi raccogliere punti e giocare la fine della stagione". Lunedì la Lazio scenderà in campo contro il Torino all'Olimpico. Poi arriveranno in rapida sequenza le sfide contro Atalanta e Roma inframezzate dall'andata e il ritorno di coppa contro il Bodo/Glimt: 5 gare che diranno molto, se non tutto, già entro la metà di aprile su quale finale di stagione attenderà gli uomin di Baroni.