Lazio, Gila: 'Il Bayern non è così favorito come sembra. Sarri? Con lui possiamo fare grandi cose'

Il difensore della Lazio, Mario Gila, ha rilasciato una lunga intervista in Spagna al quotidiano AS. L'ex canterano del Real Madrid, in biancoceleste dall'estate del 2022 e ormai definitivamente consacratosi nella squadra allenata da Sarri, ha confessato di sognare un giorno di indossare la maglia della nazionale spagnola: "Inutile mentire, mi piacerebbe tantissimo. L'obiettivo è dimostrare che posso farne parte. Se poi arriverà davvero la chiamata dal ct sarò superfelice".



LAZIO - Del suo momento attuale a Roma invece ha detto: "All'inizio è stato difficile. Avevo sempre giocato al Castilla e avevo anche esordito in prima squadra con il Real. Arrivare e non avere minuti non è stato facile, ma sono rimasto forte e ho lavorato tanto. Ho saputo guadagnarmi la fiducia e quando è stato il momento sono stato pronto al 100%. Sono felice delle opportunità che mi sta dando il mister". Ad un possibile ritorno a Madrid per ora Gila dice di non pensarci. Al contrario il difensore centrale ha sottolineato che: "Naturalmente mi piacerebbe un giorno tornare, ma adesso il mio obiettivo è solo la Lazio. Sono certo che arriveranno altre cose belle qui".



CHAMPIONS - Martedì Gila sarà protagonista di nuovo in Champions League, nel ritorno contro il Bayern. Della gara d'andata, vinta per 1-0 all'Olimpico il 14 febbraio, ha raccontato che "è stata una notte davvero speciale. Sapevamo che il Bayern non fosse in un buon momento che potevamo approfittarne. Abbiamo resistito nel primo tempo poi ci siamo costruiti l'occasione del rigore e abbiamo segnato. Ora andremo a giocare lì e dovremo fare un'altra grande partita". Proprio sulla partita di dopodomani ha aggiunto: "Abbiamo le idee chiare per il nostro gioco e sappiamo come dobbiamo giocare per metterli in difficoltà. Non sono così favoriti come sembrano".



SARRI - Gila ha speso anche qualche parola sul suo rapporto con il tecnico, Maurizio Sarri: "Allenatore di altissimo livello, ambizioso e ossessivo soprattutto per i dettagli che riguardano i movimenti della linea difensiva. Gli sono grato per quello che mi ha insegnato. Con lui possiamo fare grandi cose. Umanamente è poco comunicativo, ma parla in campo. Lavora e fa funzionare la linea difensiva come nessun altro. All'inizio ero un po' perso, anche per questioni di lingua, ma quando mi sono adattato mi sono reso conto che la linea difensiva con lui scorre da sola. Difendiamo in campo aperto, ma copriamo molto bene gli spazi. Si vede che lavorava in banca: nessun altro dà peso ai numeri tanto quanto vedo farlo a lui".