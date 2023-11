Neanche un minuto in campo quest'anno nellaper. Il centrale spagnolo, arrivato a Formello un anno fa per 5 milioni dalla squadra B del Real Madrid, non ha la fiducia del tecnico, che - come sottolinea stamattina il Messaggero - anche con l'assenza di Casale per infortunio, non sembra intenzionato a regalargli spazio in campo nelle prossime uscite. Al momento è anche febbricitante, quindi la sua presenza tra i convocati per la trasferta a Salerno è in dubbio. A prescindere però per lui non sembra esserci posto nelle rotazioni.Per questo motivo Gila, come anche il club stesso, si stanno guardando intorno, in cerca di una soluzione sul mercato.Lotito ha aperto anche a un possibile prestito, per provare a rilanciare il ragazzo, classe 2000, che ha un contratto con i biancocelesti fino al 2027. Nel caso si concretizzasse il suo addio la società capitolina avrebbe già alcuni nomi in lizza per sostituirlo. Valentini , 22enne del Boca Junior, è uno di questi. L'altro è il più esperto Ferrari, del Sassuolo. A 31 anni conosce bene la Serie A e, soprattutto, si svincolerà a 0 a giugno e da gennaio potrebbe essere già libero di firmare per chiunque.