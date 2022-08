Il nuovo difensore della Lazio, Mario Gila, ha parlato a Marca del suo trasferimento in Serie A, ai biancocelesti: "È stato bello ed emozionante quando ho saputo dell’interesse della Lazio. Parliamo di uno dei club più importanti d’Italia e con una grande storia. È un piccolo passo che può dare delle vertigini, è un salto importante. Ma per me è pure una sfida. Mi sono ambientato bene, la squadra è molto unita e con l’aiuto dei ragazzi spagnoli mi sono sentito subito uno di loro".