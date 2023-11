Mario Gila è turbato dagli 0 minuti giocati fin qui in stagione. Il difensore della Lazio, arrivato l'anno scorso dal Castilla (squadra B del Real Madrid) per 5 milioni di euro, è finito infondo alle gerarchie di Sarri che non lo ha mai di fatto preso in considerazione in questa prima parte di stagione, dopo che invece l'anno scorso lo aveva mandato in campo per 764 minuti tra campionato e, soprattutto, coppe. Per il centrale spagnolo la via della cessione sembra l'unica percorribile a gennaio e infatti il club e il suo entourage sono al lavoro per trovare una soluzione ideale. Come sottolinea oggi il Corriere dello Sport, prima c'è però una conditio sine qua non per la Lazio: trovare un sostituto. La società infatti, in accordo col tecnico, non intende lasciare scoperto alcun ruolo, a prescindere dalle questioni di minutaggio. Serve un quarto difensore centrale quindi, per completare il pacchetto con Romagnoli, Casale e Patric. Se prima non ci sarà la certezza di un nuovo arrivo in inverno, il via libera per Gila non arriverà.