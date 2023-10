La bestia nera della Lazio in Europa si chiama Santiago Gimenez. L'attaccante messicano, ieri protagonista del successo del Feyenoord sui biancocelesti per 3-1 con una sua doppietta, ha già segnato 5 gol ai capitolini in appena tre incroci negli ultimi due anni. Due le reti siglate nella fase a gironi dell'Europa League dell'anno scorso: una inutile nel match vinto 4-2 dagli uomini di Sarri all'Olimpico, l'altro invece pesantissimo al ritorno(1-0 per gli olandesi), perché decisivo per l'eliminazione della Lazio dalla competizione.



E poi ieri, quando per la verità le reti segnate sono state tre, contando anche quella annullata dal VAR per un fuorigioco millimetrico. E potevano essere anche di più viste le occasioni avute dalla squadra di Slot. Gimenez rischia così di diventare uno dei più grandi rimpianti di mercato degli ultimi anni per la Lazio, che l'estate scorsa lo aveva cercato insistentemente, ma senza riuscire a convincere il Feyenoord ad abbassare le richieste per il cartellino. Il risultato è che nelle prossime sessioni il club di Rotterdam probabilmente vorrà parecchio di più dei 30 milioni chiesti fino a pochi mesi fa per il classe 2001. Di sicuro intanto tra due settimane all'Olimpico servirà un'attenzione difensiva ben più organizzata da parte dei biancocelesti per prendersi una rivincita dal ko di ieri e tener lontano dalla porta lo spauracchio del centravanti messicano.