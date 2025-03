Getty Images

La Lazio ha perso 5-0 lo scontro diretto per la Champions con il Bologna e si è allontanata dal quarto posto. Al termine della sfida, poi,Come si è visto dalle immagini di DAZN, però,, che avrebbero, invece, cercato di caricare la squadra per queste ultime 9 gare di campionato che restano.La stagione è, infatti, ancora lunga e, anche se i biancocelesti hanno subito una pesante sconfitta,. Proprio per questo motivo, quindi, i tifosi avrebbero deciso di non puntare il dito contro i giocatori al termine della partita.

Questa la risposta di Baroni alla domanda sul confronto con i tifosi a fine partita: ". Ci hanno sostenuto, sanno che ci aspettano diverse finali".