Montagne di milioni sui gioielli di Lotito. La Lazio, seconda in classifica, durante il prossimo mercato potrebbe dover resistere agli assalti delle big di mezzo mondo. Come riporta il Messaggero, i big come Milinkovic e Luis Alberto potrebbero presto ricevere offerte monstre.



MERCATO INTER - Su Luis Alberto non c'è più solo l'amato Siviglia: anche l'Inter di Marotta vorrebbe mettersi sulle tracce del fantasista spagnolo. La Lazio sta per rinnovargli il contratto: il nuovo accordo fino al 2025 sembra vicinissimo. Correa, altro gioiello valorizzato da Inzaghi, piace tantissimo al Napoli, ed ha una clausola di 80 milioni di euro. Su Milinkovic siamo alle solite: su di lui tantissimi club esteri come il Manchester United, il Psg, il Real Madrid. La cifra richiesta da Lotito è sempre la stessa: 120 milioni.